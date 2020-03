Cenas de sexo explícito assusta famílias em Sidrolândia

Um casal de moradores de rua foi flagrado por várias famílias fazendo sexo na Praça Central de Sidrolândia, cidade a 70 quilômetros de Campo Grande. Moradores pedem mais segurança na região.

O caso aconteceu na noite do último sábado, e onforme informações divulgadas por um site, havia diversas famílias no local, inclusive com crianças, porém o casal não parou. As pessoas que estavam no local se revoltaram com a cena. Não havia, conforme divulgado, autoridades no local, para que intervissem na situação.