Governo de Mundo Novo inicia reforma do Terminal Rodoviário Municipal e investe na modernização da infraestrutura urbana

Nesta segunda-feira, 1º de junho, o Governo de Mundo Novo deu início à reforma do Terminal Rodoviário Municipal, uma obra aguardada pela população e que representa mais um importante investimento na melhoria da infraestrutura urbana do município.

Com investimento de R$ 300 mil, a obra será executada pela empresa Construl Engenharia e Construção LTDA, vencedora do processo licitatório de Concorrência Pública nº 01/2026. O prazo de execução é de 120 dias, com previsão de conclusão para o mês de setembro deste ano.

A reforma contempla uma série de melhorias estruturais e a modernização das instalações do terminal, com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança, acessibilidade e melhores condições de atendimento aos passageiros, trabalhadores e demais usuários que utilizam diariamente o espaço público.

O Terminal Rodoviário é um dos principais pontos de circulação de pessoas no município e desempenha papel fundamental na mobilidade urbana e regional. Com a realização da obra, a administração municipal busca proporcionar um ambiente mais adequado, organizado e funcional para atender à demanda da população.

A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou a importância do investimento e reafirmou o compromisso da gestão municipal com a melhoria dos serviços públicos e a valorização dos espaços destinados à comunidade.

“Estamos trabalhando para melhorar os espaços públicos e garantir mais qualidade no atendimento à população. A reforma do Terminal Rodoviário é uma demanda importante e vai proporcionar mais conforto e dignidade para quem utiliza o local”, afirmou a prefeita.

A fiscalização da obra ficará sob responsabilidade do engenheiro Lucas Vinicius Rezende de Oliveira, que acompanhará a execução dos serviços para assegurar o cumprimento do cronograma e a qualidade dos trabalhos realizados.

A reforma do Terminal Rodoviário integra o conjunto de ações desenvolvidas pelo Governo de Mundo Novo voltadas ao fortalecimento da infraestrutura urbana, à modernização dos espaços públicos e à promoção da qualidade de vida da população.

Com mais esse investimento, a administração municipal reforça seu compromisso com o desenvolvimento da cidade e a construção de um município cada vez mais estruturado, acolhedor e preparado para atender às necessidades dos cidadãos.