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    PRF apreende mais de 2 toneladas de maconha escondidas em carga de soja em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Ação na BR-163 resultou na prisão de caminhoneiro de 51 anos; agentes também localizaram pasta base de cocaína

    Comunicação/PRF –

    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou, na manhã desta terça-feira (02), um carregamento expressivo de entorpecentes que totalizou 2.096 kg de maconha e 2,5 kg de pasta base de cocaína, uma forma bruta da droga e que serve de matéria prima pra produção da cocaína pura. O flagrante ocorreu por volta das 06h, no quilômetro 332 da BR-163, no município de Guaíra (PR).

    A apreensão ocorreu durante a abordagem a uma carreta com placas de Cascavel (PR) conduzida por um morador de Ponta Grossa (PR), de 51 anos, que transportava soja para São Francisco do Sul (SC). Ao inspecionarem o compartimento de carga, os policiais localizaram a vultuosa quantidade da droga em meio a carga.

    O caminhoneiro foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ele, a carreta e todos os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Guaíra para a lavratura do flagrante.

    Foto: Comunicação/PRF

    Com informações: TV Sobrinho

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