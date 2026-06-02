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03/06/2026
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    Mulheres são presas ao tentar entrar com drogas na Penitenciária de Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Duas mulheres foram presas neste domingo (31) após tentarem entrar com drogas na Penitenciária Estadual de Guaíra durante o horário de visitas.
    Conforme as informações divulgadas pela Polícia Penal, as visitantes foram submetidas ao procedimento de revista por meio do aparelho Body Scan, equipamento utilizado para inspeção não invasiva e autorizado pelas normas vigentes que proíbem a realização de revistas vexatórias.
    Durante a fiscalização, imagens geradas pelo aparelho apontaram a presença de objetos suspeitos com as duas mulheres. Ao serem questionadas pelos policiais penais, ambas entregaram espontaneamente invólucros contendo substância análoga à maconha e fumo artesanal.
    Após a pesagem do material apreendido, foi constatado que uma das visitantes transportava aproximadamente 48 gramas da substância, enquanto a outra portava cerca de 16 gramas.
    Diante da situação, equipes do Setor de Operações Táticas (SOT) encaminharam as envolvidas à Central de Flagrantes para a lavratura do boletim de ocorrência e demais procedimentos de polícia judiciária.
    Após a conclusão dos procedimentos legais, as duas mulheres foram encaminhadas à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permanecem à disposição da Justiça.
    Com informações: Ponto da Notícia
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