Mulheres são presas ao tentar entrar com drogas na Penitenciária de Guaíra

Duas mulheres foram presas neste domingo (31) após tentarem entrar com drogas na Penitenciária Estadual de Guaíra durante o horário de visitas.

Conforme as informações divulgadas pela Polícia Penal, as visitantes foram submetidas ao procedimento de revista por meio do aparelho Body Scan, equipamento utilizado para inspeção não invasiva e autorizado pelas normas vigentes que proíbem a realização de revistas vexatórias.

Durante a fiscalização, imagens geradas pelo aparelho apontaram a presença de objetos suspeitos com as duas mulheres. Ao serem questionadas pelos policiais penais, ambas entregaram espontaneamente invólucros contendo substância análoga à maconha e fumo artesanal.

Após a pesagem do material apreendido, foi constatado que uma das visitantes transportava aproximadamente 48 gramas da substância, enquanto a outra portava cerca de 16 gramas.

Diante da situação, equipes do Setor de Operações Táticas (SOT) encaminharam as envolvidas à Central de Flagrantes para a lavratura do boletim de ocorrência e demais procedimentos de polícia judiciária.

Após a conclusão dos procedimentos legais, as duas mulheres foram encaminhadas à Penitenciária Estadual de Guaíra, onde permanecem à disposição da Justiça.

Com informações: Ponto da Notícia