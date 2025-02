MAESTRO DA BOLA: ALUNOS-DESTAQUE DE 2024

Alunos do Projeto ‘Maestro da Bola – Ricardinho’, acompanhados do educador físico, Wesley Zafalon Gonçalves, estiveram na cidade de Foz do Iguaçu no dia 14 de fevereiro, participando da premiação, relativamente ao núcleo de Mundo Novo (PIEM- Premiação do Incentivo Escolar dos Alunos), do referido Projeto Maestro da Bola, que aconteceu em Foz do Iguaçu. O núcleo de Mundo Novo que faz parte deste grande ‘Projeto Social’, também premiado, onde dois alunos foram destaque no ano letivo de 2024, com as notas mais altas do núcleo no 3º bimestre. Foi divertida a viagem e, na oportunidade, tiveram a satisfação de fazer um voo de avião sobrevoando a cidade de Foz do Iguaçu, além de andar na roda gigante ‘Yup Star’, recebendo ainda o ‘Certificado de Melhor Aluno’. Willian Ivan Ferreira Medina e Enzo Alves de Alcantara, ambos da categoria sub-11, foram agraciados. Os outros núcleos que fazem parte do ‘Projeto Maestro da Bola’ também tiveram seus ‘alunos-destaque.

O Governo de Mundo Novo em parceria com a Itaipu Binacional, apoia o ‘Projeto Maestro da Bola’, que tem sido um sucesso no município, desde a sua implantação.