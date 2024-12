MS: CICLO DE PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO

O governador Eduardo Riedel afirmou que Mato Grosso do Sul está passando por um “ciclo de prosperidade e progresso”, com a previsão de receber R$ 100 bilhões em investimentos nos próximos dois anos. Esses aportes serão direcionados principalmente para os setores de celulose, carne e citricultura, consolidando o Estado como um polo de desenvolvimento industrial e agrícola.

Um dos destaques recentes foi a inauguração da fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo. Com um investimento de R$ 22 bilhões, a unidade é considerada a maior fábrica de celulose de linha única do mundo, simbolizando o potencial de crescimento econômico da região.

Além da celulose, o setor de carne também deverá receber importantes investimentos, ampliando a capacidade produtiva e gerando mais empregos para o Estado. A citricultura, em crescimento nos últimos anos, representa outro pilar de diversificação econômica, com empresas atraídas pela qualidade do solo e clima favorável.

Apesar das perspectivas positivas, Riedel alertou para a falta de mão de obra qualificada como um desafio a ser enfrentado. O governador destacou a necessidade de investir em capacitação e educação para que a população local possa aproveitar as oportunidades geradas por esse cenário de desenvolvimento.