COVID  SE ESPALHA EM MS E NOUTROS ESTADOS

Fiocruz informou que pode ocorrer a disseminação e o crescimento dos casos do vírus em outros estados

Os casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) estão avançando em Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. O Boletim InfoGripe da Fiocruz informou que o cenário destes cinco estados está associado ao aumento das notificações de covid-19.

Outros estados também tiveram aumento nos casos de respiração, mas não associado ao coronavírus. Entre eles estão Amapá, Ceará, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Em relação as capitais, 15 apresentam sinal de crescimento nos casos de SRAG. Brasília; Campo Grande; Curitiba; Florianópolis; Fortaleza; Goiânia; João Pessoa; Macapá; Palmas; Porto Alegre; Recife; Rio de Janeiro; São Paulo; Teresina; e Vitória.

“Devido à alta movimentação de pessoas entre o estado de São Paulo e outras regiões do país, o aumento de casos de SRAG por Covid-19 em São Paulo pode impulsionar a disseminação e o crescimento dos casos do vírus em outros estados nas próximas semanas. Desta forma, é importante que os hospitais e as unidades sentinelas de síndrome gripal de todos os estados reforcem a atenção para qualquer sinal de aumento expressivo na circulação do vírus”, diz um comunicado do boletim. –