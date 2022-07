Colisão entre veículos deixa uma vitima em estado grave

Um acidente de trânsito na madrugada de domingo (03) em Naviraí deixou uma vitima em estado graves e outros duas com ferimentos leves.

O acidente aconteceu na Avenida Weimar Gonçalves Torres esquina com a Rua Anchieta, área central de Naviraí, envolvendo um veículo Fiat Uno, placas de Naviraí que era conduzido por um homem de 44 anos e um veículo VW/Jetta, placas de Iguatemi, que era conduzido por uma rapaz de 24 anos e que tinha como passageira uma jovem de 23 anos.

Segundo informações, o veículo Jetta seguia pela Avenida Weimar Gonçalves Torres, quando no cruzamento com a Rua Anchieta do condutor do Fiat Uno teria atravessado a preferencial vindo a provocar o acidente do tipo colisão.

Com o impacto o condutor do Fiat Uno foi lançado para fora do veículo, vindo a cair no canteiro central da avenida. O Uno ficou totalmente destruído assim como a frente do veículo Jetta.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e após realizarem os primeiros atendimentos ao condutor do Fiat Uno no local, o encaminharam em estado grave para a Santa Casa de Naviraí de onde ele foi transferido para um Hospital da cidade de Dourados.

O condutor e a passageira do veículo Jetta foram socorridos por populares e segundo informações sofreram ferimentos leves.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e encontrou no porta malas do veículo Jetta, uma caixa térmica contendo garrafas de cervejas de vidro de 300ml, sendo 03 garrafas lacradas, 14 cascos vazios e 01 cadeira de praia.

O caso foi registrado no 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí e segue sendo investigado.

Fonte: TanaMídia Naviraí