Moto parte ao meio em grave batida e jovem morre, em Guaíra

Um jovem morreu após um gravíssimo acidente na noite de domingo (03), no Jardim Zeballos, em Guaíra.

Conforme as informações, o rapaz transitava com uma Honda CG, quando bateu de frente com um Astra na Rua Elias Monteriano. O impacto foi tão forte que a moto partiu ao meio e foi arrastada por quase 100 metros.

O motociclista foi socorrido em estado gravíssimo pelo SAMU, sendo encaminhado para a UPA. Horas depois, durante sua transferência para Toledo, ele não resistiu e entrou em óbito.

Populares relataram a PM que o condutor do Astra trafegava na contramão no momento da colisão. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado de 0,55 mg/L. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

O jovem que morreu foi identificado como sendo Michael Lucas Machado.

Fonte: Ponto da Notícia