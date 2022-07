Sanesul faz palestra sobre qualidade da água em escola de Itaquiraí

Funcionários do laboratório da Regional demonstraram, na escola estadual Tertulina Martins de Oliveira, o trabalho da empresa para garantir a qualidade da água potável que é fornecida para os moradores.

A equipe da Regional Naviraí fez uma visita na escola estadual Tertulina Martins de Oliveira em Itaquiraí para falar sobre o trabalho da empresa na preservação do meio ambiente e para garantir a qualidade da água potável que é fornecida para os moradores.

A empresa tem a concessão do serviço de água no município onde mantém ativos três poços que garantem de forma segura e eficiente o abastecimento de toda a cidade, tendo um novo poço já perfurado que irá reforçar o sistema. Para garantir a distribuição, a empresa possui três grandes reservatórios da água captada que é enviada para os bairros e casas dos moradores.

Na visita, a equipe fez uma palestra e experimentos demonstrando a qualidade da água. A Sanesul mantém um controle rigoroso e diário da qualidade da água que é ofertada aos moradores dos 68 municípios atendidos pela Companhia, e em Itaquiraí não é diferente. A Companhia segue os padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira / ministério da saúde que determina os parâmetros da potabilidade da água utilizada para abastecimento público e monitora com rigor, a captação, tratamento e distribuição de toda a água que fornece diariamente a seus clientes. O rígido controle é feito em dois momentos: no Operacional e no Controle de Qualidade dos Sistemas e Rede de Distribuição.

A visita foi uma conclusão do trabalho realizado na semana do dia da água com os alunos do ensino médio e professora Simone Santiago.

A escola agradeceu a disponibilidade dos funcionários que fazem esse trabalho de conscientização e educação em parceira com instituições de ensino. “Agradecemos a direção pela disponibilidade e parceria da Sanesul, ao gerente da Regional de Naviraí Marcelo Piell e aos laboratoristas Rosana Martins e o Vandair Souza, pela contribuição com a escola, principalmente os alunos os principais protagonistas do evento”.

Fonte: Jornal do Conesul