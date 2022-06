Prefeitura de Itaquiraí, Governo de Mato Grosso do Sul e Governo Federal, já iniciaram as obras para a pavimentação asfáltica do Jardim Betel

A Prefeitura de Itaquiraí com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul e Governo Federal, já iniciou as obras para a pavimentação asfáltica do Jardim Betel. Inicialmente, estão sendo executadas as obras de drenagens, com implantação das redes mestre e canais de captação das de águas pluviais. As ruas estão sendo demarcadas para posteriormente serem compactadas, e receberem o pavimento asfáltico.

O pavimento asfáltico é a maior infraestrutura solicitada pelos moradores e está se tornando realidade na Administração do prefeito Thalles e do vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni. Nas obras, estão sendo investidos aproximadamente R$ 3 milhões de reais, sendo; R$ 905.592,01 oriundos do Governo de Mato Grosso do Sul, R$ 1.914.270,59 do Governo Federal através do Senador Nelsinho Trad, viabilizado junto ao vereador Careca e contrapartida do município.

“A parceria que construímos com o Governo do Estado e Governos Federal, está levando mais dignidade para os itaquiraienses. Em breve o Jardim Betel estará totalmente asfaltado, melhorando significativamente a vidas dos moradores e, ao mesmo tempo, garantindo a valorização de todos os imóveis do bairro”, observou o prefeito Thalles Tomazelli, que busca acompanhar de perto os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no município.

