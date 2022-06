Polícia Civil recupera caminhonete 48 horas após ser tomada em assalto no Paraná

Na tarde de ontem (29), a Polícia Civil da cidade de Itaquiraí recuperou uma caminhonete que havia sido tomada em assalto no estado do Paraná.

Durante diligencias pelo bairro Jardim Bettel, os policiais civis receberam informações que na penúltima rua do bairro estaria escondida uma camionete Nissan Frontier de cor branca.

A caminhonete foi encontrada em uma residência, porém nenhum morador estava no local. Os policiais civis em vistoria na caminhonete constataram que ele estava com placas falsas e que o veículo havia sido tomado em assalto com emprego de arma de fogo, no dia 27 na cidade de Curitiba/PR.

A caminhonete foi apreendida e com a ajuda de um Guincho foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

