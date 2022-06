Itaquiraí lança nesta sexta-feira projetos para beneficiar gestantes

Com a finalidade de atender as gestantes do município, a Prefeitura de Itaquiraí fará nesta sexta-feira, dia 1º de julho de 2022, o lançamento de dois importantes projetos: Doce Começo e Estadual Bem Nascer MS.

A solenidade oficial de lançamento irá acontecer as 9 horas desta sexta-feira, em frente a Unidade Básica de Saúde (UBS), quando será feito as duas solenidades em conjunto no mesmo evento.

Segundo o prefeito Thalles Tomazelli e o seu vice, Dr. Bruno Bogoni, que é médico, “o novo modelo de atendimento será direcionado para as gestantes do município e incentivará a fazerem o pré-natal na saúde municipal. As futuras mamães receberão além do acompanhamento médico, orientações e outros protocolos de avaliação. É de suma importância as futuras mamães participarem desta ação. Haverá sorteio de brindes para os presentes. Dentre eles, carrinho de bebe, trocador e banheiras, salientou o prefeito.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.