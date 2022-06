Reunião sobre convênio com Itaipu apontou primeiras ações a serem executadas

Na manhã desta terça-feira (21), gestores do Governo de Mundo Novo e da Itaipu se reuniram no Paço Municipal para a definir as ações prioritárias a serem licitadas, do convênio em parceria com a Itaipu – no valor superior à R$ 5 milhões.

O convênio lista um valor de R$ 5.475.240,00. Deste valor, são R$ 4.371.020 da Itaipu e R$ 1.104.220,00 do município.

A administração do município apontou que as licitações devem começar em breve. Dentre as prioridades, está um caminhão para Coleta de Lixo Comum (compactador) e outro para Coleta Seletiva, num valor aproximado de um milhão de reais (somado os dois).

Material para cascalhamento e readequação de estradas também será iniciado. A Estrada Gazin, próximo à Japorã, será a primeira a receber o benefício.

Para a UVR, uma empilhadeira (R$ 152 mil), descascador de fios (R$ 29 mil) e campanhas educativas. Na UPL, será feito o muramento do local de aterro sanitário/transbordo – em valor superior a R$ 600 mil.

Energia Fotovoltaica

Outro investimento no município será a instalação do Sistema de Geração de Energia Fotovoltaica (Energia Solar). De acordo com o representante da Itaipu Binacional na região, Marcelo Uliana, será realizado um estudo para definir qual melhor local para a instalação. O sistema permitirá o compartilhamento de energia para outros prédios.