PREFEITO DR. LÍDIO CONQUISTA NOVA MOTONIVELADORA, CAMINHÃO CAÇAMBA E VAN PARA A SAÚD

Com investimento de R$ 25,2 milhões do Estado em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, o governador do estado Reinaldo Azambuja juntamente com a ex-ministra e atual deputada federal Teresa Cristina, secretários estaduais e parlamentares, entregou caminhões caçambas e motoniveladoras a 40 municípios do Estado. A solenidade aconteceu nesta segunda-feira (20), em Campo Grande.

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma esteve no evento e assinou termo de posse de uma das motoniveladoras e de um caminhão caçamba basculante, além de uma van para transporte de pacientes. O presidente da câmara de vereadores Genésio Boamorte Neto e o secretário municipal de administração Delsio Sovernigo acompanharam o prefeito no evento.

Os novos equipamentos agrícolas fazem parte do programa Prosolo (Plano Estadual de Manejo e Conservação de Solo e Água), da Semagro (Secretaria de Estado da Produção, Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Agricultura familiar). Eles serão usados para manutenção e adequação de estradas vicinais, assim como na conservação do solo.

“Com mais esta motoniveladora e o caminhão caçamba nós reforçamos ainda mais a frota de veículos e maquinários que prestam serviços em favor dos produtores de todos os portes da nossa cidade e isso se deve a um governador comprometido com o desenvolvimento de todos os municípios do Estado que tem sido fundamental para a qualidade de vida da população” disse o prefeito Dr. Lídio, que completou: “E ainda tivemos a satisfação de sermos agraciados com uma Van para transporte de pacientes que necessitam buscar tratamentos nos grandes centros de saúde. Essa conquista contou com parceria fundamental do ex-secretário estadual de saúde Geraldo Resende, que hoje está exercendo seu mandato como Deputado Federal”.

Os veículos e maquinários já estão a caminho de Iguatemi e já serão utilizados pelas equipes de trabalhos junto as necessidades da administração na prestação de serviços para a população.