Prefeito de Japorã empossa novos concursados

Na manhã desta segunda feira 25/04, o prefeito de Japorã Paulo Franjotti assinou o termo de posse de duas concursados, aprovados no concurso 01/2019, para a vaga de Enfermeira Renata Camila Fabian Salvador, e Lilian Cristina Cardoso Ramalho como auxiliar administrativo.

Segundo o prefeito Paulo o objetivo do Executivo Municipal, com a convocação, é diminuir o número de servidores contratados, estando em consonância com o que orienta o Tribunal de Contas e o Ministério Público.

Fonte: Assessoria do Município