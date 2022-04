Grave acidente com morte é registrado próximo a Ponte Ayrton Senna

Um acidente fatal foi registrado no início da manhã de Páscoa (17), na BR-163, entre Guaíra (PR) e Mundo Novo (MS).

Conforme as primeiras informações apuradas pelo Ponto da Notícia, a colisão aconteceu por volta das 06h00 da manhã, a cerca de 1 km da Ponte Ayrton Senna (lado sul-mato-grossense) e envolveu uma caminhonete Hilux, de Terra Roxa (PR), e uma Land Rover, de Mundo Novo (MS).

A Hilux seguia sentido à Mundo Novo e Land Rover no sentido contrário, momento em que houve a colisão frontal. Com a violência do impacto, a Hilux foi lançada para fora da pista e o condutor ficou preso às ferragens.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU de Guaíra, além de socorristas da MS Via estiveram no local prestando atendimento ao acidente. Uma vítima foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico em Guaíra. Não se sabe a gravidade dos ferimentos.

Já o condutor da Hilux, que ficou preso às ferragens, não resistiu e entrou em óbito no local da colisão. O corpo foi retirado do veículo pelos Bombeiros e posteriormente encaminhado ao IML sul-mato-grossense.

Ainda conforme as primeiras informações, outras pessoas que estavam nos veículos tiveram ferimentos leves e foram atendidos pelas equipes. O número de feridos não foi divulgado até o momento.

Fonte: Ponto da Notícia