Em Eldorado, homem tenta fugir de abordagem, mas acaba preso com mais de 400 kg de drogas em veículo

Um homem de 25 anos foi preso no município de Eldorado, durante uma ação conjunta na Operação Hórus, da equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí juntamente a Polícia Federal (PF).

Os policiais realizavam bloqueio na Rodovia MS-295, saída para a cidade de Iguatemi, quando avistaram um veículo Honda/City, sendo dada ordem de parada para abordagem. Neste momento o condutor jogou o veículo na direção do policial militar que tentava abordá-lo, empreendendo fuga pelo bairro Manoel Gomes, onde abandonou o veículo e continuou sua fuga a pé.

Em diligências, o indivíduo foi encontrado e identificado como um homem de 25, de nacionalidade paraguaia. Em vistoria, foi verificado que o veículo estava carregado com 17,150kg (dezessete quilos e cento e cinquenta gramas) de skunk e 409,680kg (quatrocentos e nove quilos e seiscentos e oitenta gramas) de maconha totalizando 407 kg de drogas. Com ele foi encontrada a quantia de R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais).

Ao ser questionado, o homem informou que foi contratado por um indivíduo desconhecido na cidade de Pedro Juan Caballero/Paraguai, para pegar o veículo e levar até a cidade de Guaíra/PR, onde aguardaria mais informações sobre onde deveria entregar.

Durante checagem foi verificado que as placas afiadas no veículo não condiziam com o mesmo.

Diante dos fatos, o homem foi preso, bem como o veículo, a droga e o dinheiro encontrados foram apreendidos pelas equipes policiais que encaminharam a ocorrência para a Delegacia de Polícia Civil de Eldorado.

Fonte: Jornal do Conesul