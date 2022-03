CNH Social vai distribuir 5 mil vagas em em 13 regiões de MS; veja como participar

Oportunidade para aqueles que não conseguem bancar o valor para tirar sua carteira de habilitação, o programa CNH Social em Mato Grosso do Sul, que vai custear as CNH’s (Carteiras Nacionais de Habilitação), vai disponibilizar 5 mil vagas. As inscrições abrem nesta quarta-feira (30).

De acordo com o edital do CNH Social, divulgado nesta terça-feira (19), as vagas vão ser distribuídas em 13 regiões de MS, que podem ser conferidas abaixo:

Cidades Nº de vagas Campo Grande 1.650 Região de Campo Grande 250 Dourados e região 800 Naviraí e região 300 Três Lagoas e região 300 Ponta Porã e região 300 Paranaíba e região 250 Corumbá e Ladário 250 Nova Andradina e região 250 Aquidauana e região 250 Jardim e região 200 Coxim e região 200

As vagas do CNH Social são divididas também entre categorias: serão 1.180 para categoria A, 1 mil para B, 2.570 vagas para categoria AB e 250 vagas para PcD (Pessoas com Deficiência).

O programa vai pagar todos os custos do processo de habilitação, desde os gastos com a autoescola, em relação as aulas práticas e teóricas, até o pagamento das taxas do Detran-MS (Departamento de Trânsito de MS).

Como participar do CNH Social?

Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Detran, realizar o cadastro no site e prosseguir com as informações para inscrição no ícone “CNH MS Social”. Após a inscrição, o Detran-MS terá o prazo de 30 dias para publicação da relação de candidatos aptos a serem atendidos.

As inscrições do CNH Social serão entre os dias 30 de março e 6 de abril e acontecem exclusivamente pelo site, das 8h do dia 30 de março às 23h59min do dia 06 de abril de 2022.

Após a publicação, o candidato será convocado por Edital divulgado no site a apresentar-se em uma agência com documento de identificação original e igual ao informado na inscrição e cópia do mesmo para abertura do Processo RENACH e captura de imagem.

Critérios para participar

Para ter acesso ao benefício, o interessado precisa preencher alguns requisitos entre os quais, estar inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal antes de 19 de fevereiro de 2022 e possuir renda per capita de até meio salário mínimo ou renda total de até dois salários mínimos, saber ler e escrever. Também se faz necessário que o cidadão more em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos.

Perdem direito ao benefício pessoas que cometeram crime na condução de veículos, tenham CNH ou permissão para dirigir cassada, tenham processo RENACH aberto ou forneçam dados incorretos no ato da inscrição.

Fonte: Midiamax