Elevados furtos em Assentamento de Mundo Novo fazem moradores clamar politicamente para aumento do efetivo da PM

O presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Mundo Novo, Cláudio Rankel, esteve no gabinete da presidência do Legislativo, com os vereadores, Paulo Lourenço e Kaudi Filho, presidente e vice, respectivamente, para um maior reforço de segurança na comunidade do Assentamento Pedro Ramalho. A localização faz fronteira com o Paraguai e o estado do Paraná.

Conforme o senhor Cláudio, foi procurado pela comunidade do Assentamento, para está intermediando junto a classe política da necessidade de ampliar o efetivo policial, que só consegue transformando de pelotão para companhia, que devido ser portal do estado, Mundo Novo é necessário um maior volume de policial que contribuirá diretamente na diminuição de ocorrências de furtos e assaltos no meio rural.

Na mesma linha o presidente da Casa de Leis, juntamente com outros colegas vereadores estão atuando ao lado do Comandante da PM de Mundo Novo, Capitão Gessé Camargo no proposito, e mesmo assim vai está debatendo com os policiais que com toda pujança para aumentar as vezes de ronda na localidade, e que quaisquer suspeita os moradores devem ligar Via 190.

Paulo, disse que nos próximos dias estará em Campo Grande, além de protocolar oficio, dialogará com secretário de Estado de Infrastrutura, Eduardo Riedel, chefes de outros órgãos competentes e parlamentares, para salientar da suma importância para atender a região, pois o comando geral fica em Naviraí, nada estratégico de eficácia em atendimento à demanda.

Por sua vez o vereador kaudi Filho, relatou que a inciativa tem o apoio do prefeito Valdomiro Sobrinho e outros vereadores, e quanto antes teremos uma resposta positiva, pois é mais que necessário, por ser rol de entrada do Estado que além de qualquer investimento, a segurança enaltece aos que visitam para conhecer e investir.

Fonte: Conesul em Foco