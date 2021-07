Em Mundo Novo, IPTU Digital 2021 já tem indicativos positivos e secretário de Finanças agradece “confiança da população”

Com uma política mais agressiva na atração do contribuinte para o pagamento à vista do IPTU 2021, a Receita Municipal já apresentou resultados positivos para a campanha deste ano, mesmo antes do seu término.

Em 2020, no mesmo período – prorrogação do pagamento à vista e vencimento da segunda parcela para quem fez esta opção – o município havia recebido R$ 697.179,95. Neste ano, o valor foi de R$ 1.019.071,37 no mesmo período.

Segundo o secretário municipal de Finanças, Wellington Sassaki, vários fatores contribuíram para o pagamento do imposto pela população.

“Agradecemos a confiança da população. O desconto de 20%, a premiação das oito bicicletas e a moto 0 Km, o bom momento do município, com muitas obra, incentiva a quitação do IPTU”, explicou Sassaki.

Neste ano a porcentagem da população que quita o seu IPTU deve ficar acima da registrada no ano passado. Em 2020, 53% pagaram o importo. Neste ano, faltando ainda às parcelas de quem optou por este modelo de pagamento, o índice já é de 50,73% até a manhã desta segunda-feira (19).

A informação foi apresentada pelo diretor da Receita Municipal, Júlio Garcia. “Queremos chegar aos 60% neste ano”, apontou Garcia.

Quem estiver atrasado pode procurar a receita Municipal, em frente a prefeitura, de segunda a sexta (7h00 às 13h00), ou fazê-lo de forma digital pelo mundonovo.ms.gov.br – clicando no botão Receita Municipal.

Servidores da Receita Municipal após prorrogação de prazo para pagamento à vista (foto: Jandaia Caetano/Semcos).

Fonte: Jandaia Caetano – SEMCOS/Mundo Novo