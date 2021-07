Polícia Civil de Naviraí cumpre mandados de prisão e prende autores de furtos

Investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) do 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí cumpriram dois mandados de prisão contra dois indivíduos sendo um de 31 e outro de 32 anos, ambos acusados de serem autores de vários furtos ocorridos em comércios da cidade.

Na manhã de ontem (15), durante diligencias o SIG cumpriu o mandado de prisão contra uma dos indivíduos, cuja pena de seus crimes ultrapassam 16 anos de reclusão.

Já durante o cumprimento do segundo mandado, o autor ao ser localizado tentou fugir, sendo necessário então o uso progressivo da força para realizar a prisão dele. Durante a prisão um dos investigadores ficou com escoriações no braço direito e costas, diante dos fatos o preso também irá responder por desobediência e lesão corporal culposa.

Os investigadores do SIG á procuravam pelo detido, tendo em vista dele ser suspeito de praticar 5 furtos realizados a lojas de aparelhos celulares. A especialidade dele era entrar nos estabelecimentos pelo telhado. As penas contra ele, somadas ultrapassam os 07 anos reclusão.

Fonte: Jornal do Conesul