Polícia Militar de Japorã prende autor de tentativa de feminicídio

Imediatamente uma guarnição deslocou até a Aldeia e, acompanhada do Cacique, encontrou o autor, um idoso de 83 (oitenta e três) anos, que dormia, enquanto a vítima, uma mulher de 53 (cinquenta e três) anos era atendida no Hospital da cidade de Iguatemi.

A vítima, sofreu dois ferimentos, sendo um no braço direito, no qual recebeu seis pontos cirúrgicos e o outro, na parte frontal do crânio, no qual recebeu 15 pontos. Após ser atendida, a vítima, seguiu para casa, acompanhada por familiares.