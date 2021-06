Após transferência de pacientes, MS continua com 271 pessoas esperando vagas em UTI

Dados foram divulgados na manhã desta segunda-feira pela SES.

Mato Grosso do Sul tem 271 pacientes com covid esperando liberar vaga para transferência para hospitais. O número é 6% maior que o registrado há uma semana, quando havia 255 pessoas precisando de internação. É o segundo maior número da pandemia, ficando atrás apenas do dia 2 de junho, quando havia 278 pacientes na espera, conforme dados da SES (Secretaria Estadual de Saúde).

Conforme o boletim da covid divulgado no final da manhã desta segunda-feira (07), a central de regulação de Campo Grande tem 164 pacientes com covid aguardando leito para internação. Desses, 134 estão em UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e CRSs (Centros Regionais de Saúde) de Campo Grande. Já na região de Dourados, são 58 pessoas na fila, sendo 31 em Dourados. E, por fim, na central de regulação do Estado são 49 pacientes. Desses, 15 estão em Três Lagoas.

Veja mais detalhes abaixo:

Fonte: Midiamax