Homem pega drogas em Guaíra e acaba preso pela PRE em Iporã

Na tarde desta sexta-feira (04), por volta das 15h, durante patrulhamento pela rodovia PR-323, município de Iporã, os policiais rodoviários estaduais se depararam com um veículo Chevrolet/Ônix de cor branca, placas de Urai/PR, sendo realizado abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram do nervosismo do condutor, e durante a busca no interior do automóvel foram encontrados 50 tabletes envoltos em fita adesiva, de cor verde, de uma substância análoga a “maconha”. Após pesados, totalizaram 29,1 quilos que estavam localizados no forro das portas traseira e embaixo do banco traseiro.

O condutor, 23 anos, residente da cidade de Uraí, alegou que pegou a droga na cidade Guaíra e levaria até a cidade de Londrina, e que receberia a quantia de R$ 4.000,00.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao condutor que juntamente com o veículo e a droga, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Iporã para os procedimentos de Polícia Judiciária.

