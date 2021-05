Polícia Militar de Naviraí apreende adolescentes de 14 e 16 anos por porte de drogas

Na manhã de quarta-feira (26/05), por volta das 10h15min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram informados via telefone de emergência (190), de que dois indivíduos, do sexo masculino, estariam tentando furtar objetos de transeuntes, próximo ao Parque Sucupira.