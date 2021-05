Polícia Militar de Itaquiraí apreende mais de 1 tonelada de maconha

Na manhã de terça-feira (25/05), por volta das 09h40min, uma equipe de Força Tática do 12º Batalhão de Polícia Militar, no âmbito da Operação Hórus, apreendeu 1.044 kg (mil e quarenta e quatro quilos) de maconha.

Durante policiamento preventivo e ostensivo pelo perímetro urbano da cidade de Itaquiraí/MS, a equipe de Força Tática avistou um veículo Toyota/SW4 parado em um terreno baldio. Foi observado que o veículo estava abandonado, com o capô e as portas abertas, sem as chaves no contato e também faltava a bateria.