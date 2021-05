Ativos para a covid-19 em Mundo Novo continuam subindo e toque de recolher no final de semana começará às 19h00

A atualização do Boletim Coronavírus de Mundo Novo na quarta-feira voltou a mostrar o aumento do número de ativos para a covid-19 no município. Com 25 positivos registrados na terça (18) e 14 altas, o número de ativos para a doença fechou em 139.

Com a movimentação de suspeitos na Central de Triagem – localizada na UBS Central – a Secretaria Municipal de saúde espera um número maior de ativos. Diante do quadro o prefeito Valdomiro Sobrinho acatou a solicitação do Comitê de Combate ao Coronavírus e determinou que no próximo final de semana (sexta, sábado e domingo) o toque de recolher seja iniciado às 19h00.

O intuito, segundo o advogado assessor Jurídico Carlos Rogério, participante do Comitê, é de se evitar a aglomeração e facilitar a fiscalização das forças de segurança pública.

Vacinação ultrapassa cinco mil aplicações

A vacinação em Mundo Novo ultrapassou nesta quarta-feira (19) as cinco mil aplicações. A imunização dos profissionais de Educação começou na terça com as escolas municipais Carlos Chagas e Terezinha Mendonça. Na quarta-feira, os centros de Educação Infantil Elmo Jorge, Guaicuru e José Honorato foram visitados.

A programação indica vacina nas escolas (para todos que trabalham na unidade, incluindo administrativos) até a próxima segunda-feira (24), na Escola Estadual Marechal Rondon e UEMS.

No sábado (22), entre às 8h00 e as 12h00, haverá vacinação para os idosos que estavam agendados para os dias 27 e 28 de abril. Deverão ser mais de 400 idosos vacinados.

Na segunda-feira (17), 200 idosos receberam a segunda dose da CoronaVac. As últimas remessas a chegar foram na última quinta (13) e terça (18). Vieram vacinas da CoronaVac, AstraZenica e Pfizer.

Boletim Coronavírus 19/05/21 – Atualizado às 19h00 do dia anterior

Ativos – 139

Recuperados – 1.423

Óbitos – 21

Geral – 1.583

Suspeito – 00

Descartados – 1.917

Obs. Onze pacientes internados. Seis em enfermaria: quatro em Mundo Novo, um em Naviraí e um em Dourados. Cinco na UTI: dois em Dourados, um em Toledo, um em Campo Grande e um em Campo Mourão.

Monitoramento – 295

Residências – 101

Crianças – 49;

Idosos – 35;

Monitoramento Concluído – 7.667

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas recebidas – 7.382:

CoronaVac – 4.383 (2.554 primeira dose + 1.265 segunda dose + 564 a ser aplicada);

AstraZeneca – 2.887 (916 primeira dose + 100 segunda dose + 1.871 a ser aplicada);

Pfizer – 112 (112 primeira dose)

Recusa da Vacina – 22.

População Vacinada – 3.582:

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 382;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos)

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos)

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados)

Idosos a partir de 60 anos – 1.642 (autônomos)

Forças de Segurança – 58

Comorbidades – 206

Professores – 94

Gestantes e puérperas – 03

Deficientes – 31

Motoristas Transporte Coletivo – 10

Pessoas privadas de liberdade – 06

População Vacinada 2ª dose – 1.365

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos – Mundo Novo