UTI Aérea dos Bombeiros leva jovem de Naviraí para transplante de rim em Curitiba

O paciente de hemodiálise residente em Naviraí, Josiel Alves Rocha, 26 anos, está sendo transportado pela UTI Aérea do Corpo de Bombeiros de MS para uma cirurgia de transplante de rim, em Curitiba. O embarque do jovem aconteceu por volta das 12h30, no Aeroporto Municipal de Dourados “Francisco de Matos Pereira”.

A cirurgia está programada para às 17h, no Hospital Angelina Caron, situado em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba (PR). O agendamento da operação foi confirmado na manhã de hoje pela Clínica do Rim de Dourados (CENED), local onde Josiel Rocha vinha fazendo a terapia renal substitutiva, semanalmente.

Tão logo recebeu a notícia de que havia um rim disponível e compatível para seu transplante, o jovem paciente imediatamente se deslocou para o aeroporto de Dourados a fim de embarcar em avião para a capital paranaense, porém, Josiel Rocha não conseguiu comprar passagem.

O gerente Márcio Vidal de Figueiredo (Saúde) foi informado da situação sobre a expectativa do paciente e prontamente começou buscar outra alternativa para Josiel não perder a cirurgia. Ao tomar conhecimento da luta pelo transporte, o Comandante do Corpo de Bombeiros de Naviraí, Major Kleber Barbosa Arantes, articulou junto ao Comando Geral, a possibilidade do transporte aéreo.

“Relatamos a situação de emergência do jovem Josiel ao Tenente-Coronel Luidson Borges Tenónio Noleto, Comandante do Grupamento de Operações Aéreas., que prontamente decidiu atender a reivindicação e liberou a aeronave bimotor, UTI Aérea, com dois pilotos, Tripulantes Operacionais Corpo de Bombeiros. O transporte também contou com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde que autorizou o encaminhamento. E assim, mais uma vez o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul presta socorro ao cidadão no momento em que ele mais necessita”, resumiu Kleber.

“Para nós é motivo de muita alegria e satisfação saber que a união de esforços da Gerência de Saúde, Assistência Social em Saúde, Corpo de Bombeiros de Naviraí, do Grupamento de Operações Aéreas e da Secretaria de Estado de Saúde estão garantindo o encaminhamento para que um paciente de nossa cidade tenha acesso ao transplante de rim. Com certeza é um sonho que o paciente está realizando e nós desejamos que a cirurgia seja de sucesso”, comentou a prefeita Rhaiza Matos.