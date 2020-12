COMPORTAMENTO ANIMAL

A nossa gatinha Frida, uma doçura de animal, convive em nossa casa desde os primeiros meses de nascimento. Ela chegou em dezembro de 2016, e tem sido um “xodó” na convivência com a nossa família.

De repente, na noite de segunda-feira, 7, ela teve um comportamento estranho. Com a visita de outra gatinha, a Miranda, salva das rodas do carro, enquanto o Maicon realizava o trajeto entre Mundo Novo e Guaíra. Ao entrar em nossa casa, ela não foi bem recebida por Frida, que ficou muito zangada ao perceber a colega na sala.

Daí em diante, Frida não se conformava mais, enfrentando todos nós, com uma rebeldia sem precedentes. Tentávamos acalmar a “dona do pedaço”, mas permanecia irredutível, muito nervosa mesmo. Só depois, quando Miranda foi levada pelas crianças de Carol para outro quarto, e com muito jeito, Frida se conformou, ficando bem calminha.

A atitude da gatinha foi estranha, mas também serviu para uma reflexão em família. O ciúme é uma doença presente na vida dos humanos, mas também os animais são atingidos por esse sentimento. Frida dormiu bem, e no dia seguinte, sem a presença de Miranda, voltou ao seu status de “animalzinho obediente” e permanence amorosa com os seus donos, como antes.