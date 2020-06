Motéis apostam no Dia dos Namorados para reduzir prejuízos da pandemia de coronavírus

O dia 12 de junho, Dia dos Namorados, é como se fosse o ‘Natal’ para os motéis devido a quantidade de procura pelos casais. A demanda, todos os anos, é sempre grande e em 2020 não poderia ser diferente. Os estabelecimentos apostam que a data poderá melhorar os lucros após os prejuízos durante a pandemia da Covid-19, o novo coronavírus.

O gerente do Motel Pousada Lumière, localizado na saída para Três Lagoas, Ludi disse à reportagem que a movimentação no estabelecimento estava muito baixa devido a crise do vírus, mas que para esta semana as coisas podem melhorar.

“Não trabalhamos com reserva, então estamos aguardando os clientes por meio da demanda pontual”, disse. No motel, a estadia de três horas custa R$ 85 e uma pernoite pode chegar a R$ 240.

Outro estabelecimento que trabalhará com a demanda espontânea no Dia dos Namorados é o Motel Stillu’s, localizado na Avenida Duque de Caxias. Edson Barbosa, que trabalha no motel, disse que o estabelecimento também trabalha com reservas, mas especificamente na sexta-feira, dia 12, serão apenas atendimentos não programados. No Stillu’s os valores variam de R$ 80 a R$ 135.

Funcionária de um motel localizado na região da saída para Sidrolândia, em Campo Grande, comentou que a movimentação caiu muito durante a chegada do vírus na cidade e clientes desapareceram. “Acho que pode dizer que o movimento caiu mais de 50%. Os quartos sempre estavam ocupados, mas depois ficavam vazios por até semanas”, disse ao Midiamax.

No motel, a movimentação estaria melhorando durante este mês e para o ‘Natal’ dos casais, a esperança é de hospedagens mais curtas, de três horas, dê um fôlego nos prejuízos.

A reportagem entrou em contato com o Sinthorems (Sindicato dos Trabalhadores em em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares) para apurar mais informações, mas ligações não foram atendidas.