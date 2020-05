BREVE RELATO DA HISTÓRIA DE MUNDO NOVO

O Município de Mundo Novo existe desde o dia 13 de maio de 1976, quando foi assinada pelo então governador José Garcia Neto, a lei estadual que elevava o distrito à condição de município, tendo sido desmembrado de Iguatemi. Isso faz 38 anos, mas o lugarejo denominado Tapuy-Porã “Rancho Bonito” remonta ao ano de 1953, quando aqui chegava a primeira família para povoar a nova Terra. João Germini Filho pôs os pés em nossas matas no dia 18 de julho de 1953, tendo vindo do interior do Estado de São Paulo com a família.

Os pioneiros iam chegando, a partir de 1954, iam abrindo picadas e construindo aqui a sua felicidade. A cada ano, novas famílias chegavam, e com muito ânimo plantaram a semente do progresso e do desenvolvimento no lugar que em 1957 passaria a se chamar Mundo Novo, nome derivado da variedade de café, que era produzido em grande escala na cidade baiana de Mundo Novo e exportado para o exterior com enorme sucesso.

O colonizador Oscar Zandavalli, que era arrojado na época, chegou em 1955. Adquiriu 900 alqueires mineiros do fazendeiro Adjalmo Saldanha, que morava em Ponta Porã. A terra era produtiva, o que favorecia a venda de pequenos lotes aos agricultores que eram trazidos de avião pelo corajoso colonizador, que de maneira inteligente duplicou as terras, transformando-as em alqueires paulistas, o que causou, de certa forma, insatisfação ao fazendeiro. Oscar Zandavalli foi assassinado em 1962, onde hoje é a avenida Adjalmo

Saldanha, nas proximidades do cartório de registro civil.

Mundo Novo sempre foi palco de grandes acontecimentos políticos e policiais, e com a reforma agrária implantada em 1967 pelo então Ibra, começou a ganhar rumos diferentes com a crescente população. Desde aquele tempo, a corrupção já se avolumava com a venda de terrenos urbanos e rurais no paralelo, e ainda por alguns dirigentes da cooperativa agrícola – a CAMPAI, que faliu pela falta de gerência e atos corruptíveis da época.

A emancipação político-administrativa aconteceu no dia 13 de maio de 1976, acontecendo a primeira eleição no dia 15 de novembro de 1976, quando foram eleitos os primeiros vereadores. Eram em número de sete, cujo mandato teve início no dia 1 de fevereiro de 1977, tendo sido eleito Antônio Gonçalves da Silva, o primeiro presidente da Casa de Leis, que por força de lei, exerceu até o dia 17 de fevereiro o cargo de prefeito, até a nomeação de Walter Pina, que ficou no cargo até 1979, sendo demitido por Harry Amorim Costa, o governador nomeado por Ernesto Geisel para o novo Estado de Mato Grosso do Sul. Daí em diante, uma

nova fase política com a nomeação de novos gestores municipais, dentre eles Cacildo Cândido Pereira, que era presidente da Câmara Municipal e ficou na interinidade até a nomeação de Augusto Guedes e, depois, por ato de Pedro Pedrossian, Daudt Conceição assume a prefeitura no dia 13 de maio de 1981. Conceição foi prefeito em dois mandatos, de 1981 a 1984 e de 1989 a 1992. Mundo Novo teve mais uma gestão interina, com mandato tampão exercido por Ademar Antônio da Silva, terminando o ciclo de nomeações com a

eleição do médico José Carlos da Silva no dia 15 de novembro de 1985, para um mandato de apenas três anos. Muitos desdobramentos aconteceram, e mais tarde, no ano de 1993, José Carlos voltou à prefeitura, tendo sido sucedido por Ademar Antônio da Silva, que era seu vice, concluindo um mandato tumultuado no ano 1996. Dorcelina de Oliveira Folador tomou posse em janeiro de 1997, mas governou só até o dia 30 de outubro de 1999, quando foi cruelmente assassinada. Com a morte de Dorcelina, surge uma nova liderança, Humberto Amaducci, que se elege no ano 2000, permanecendo no cargo até 31 de dezembro de 2008. Antônio Cavalcante foi prefeito de 2009 a 2012, sendo sucedido no ano de 2013 por Humberto Carlos Ramos Amaducci, que foi eleito com uma diferença de 19 votos, sendo o Legislativo composto por 11 vereadores.

No ano de 2016, é eleito o radialista Valdomiro Sobrinho, cuja posse aconteceu no dia 1 de janeiro de 2017. É o atual mandatário do município, com a vice-prefeita Rosária Lucca Andrade.

Muita coisa poderia ser relatada sobre os fatos históricos e outras peculiaridades de Mundo Novo, mas para não se tornar uma leitura cansativa, fica aqui este registro para os interessados em conhecer um pouco sobre a Admirável Mundo Novo. (JLA)

A PRIMEIRA PREFEITURA

Nos tempos do então prefeito Walter Pina, a prefeitura de Mundo Novo funcionou numa casa de madeira, que ainda existe no bairro Berneck. Fica entre as ruas Benjamin

Constant e Padre Anchieta.