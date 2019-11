Israel mata líder militar palestino em Gaza

O Exército de Israel matou Baha Abu al Ata, líder militar do grupo palestino Jihad Islâmica na Faixa de Gaza, em um ataque na madrugada desta terça-feira (12), segundo o grupo jihadista. O comunicado da Jihad Islâmica informa que além de Baha Abu al Ata, o ataque matou a mulher do líder militar. A residência está localizada no distrito de Shejayia, a leste da cidade de Gaza.

O Exército hebreu havia confirmado um ataque contra o “prédio na Faixa de Gaza no qual o líder da Jihad Islâmica Baha Abu al Ata se encontrava”. Ata era “responsável pela maioria dos ataques terroristas a partir da Faixa de Gaza”, informou o Exército.