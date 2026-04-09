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    Japorã mobiliza equipes em Força-Tarefa para proteger acamados contra a gripe

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    (Roney Minella – Assessoria de Comunicação/PMJ)

     

    Na manhã desta quarta-feira, 8 de março, em uma demonstração de compromisso com a vida, o Governo de Japorã levou imunização a quem não pode sair de casa, reforçando o bloqueio contra doenças respiratórias no ambiente familiar.

    A ação foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde que realizou uma busca ativa estratégica, levando a vacinação contra a Influenza diretamente à residência de pacientes acamados, com mobilidade reduzida e domiciliados.

    Sob a coordenação técnica da enfermeira Jéssica B. A. Wendland e do Dr. Gunther N. M. de Castro, a equipe — fortalecida pela atuação essencial dos Agentes Comunitários de Saúde — percorreu a cidade. O resultado foi imediato e eficaz: 40 doses aplicadas que representam 40 barreiras erguidas contra as complicações da gripe. “A campanha foi um sucesso”, afirma a coordenadora de imunizações.

    A Ciência como Escudo da Família

    A Influenza não é apenas um resfriado comum; é uma infecção viral aguda que pode ser devastadora para o sistema respiratório. “Atuamos para restabelecer a saúde e, simultaneamente, fazer a prevenção. Esse bloqueio vacinal é vital para que a doença não avance dentro do ambiente familiar”, explica a coordenadora Jéssica Wendland.

    Para a gestão municipal, vacinar no domicílio não é apenas logística, é sensibilidade. Ao garantir que o imunizante chegue ao leito do paciente e domiciliados, a Prefeitura de Japorã impede que o vírus circule entre cuidadores e familiares, protegendo toda a estrutura da casa.

    Compromisso com o Povo

    A Secretária de Saúde, Ivoni Maciel Góes Rosa, enfatiza que essa ação faz parte de um cronograma robusto de prevenção. “Este é o compromisso que temos com as famílias japoraenses: atuar firme para que doenças como a gripe sejam combatidas antes mesmo de se tornarem um problema maior”, pontuou.

    À frente da gestão “Amor pelo nosso povo”, o prefeito Vitor Malaquias (Vitor da Cunha Rosa) reafirma a saúde pública como prioridade absoluta de seu governo. Para o gestor, o sucesso da campanha é o reflexo de um investimento contínuo em humanização.

    “Nossa gestão trabalha para garantir que o atendimento chegue a quem mais precisa. O apoio do Município é o braço forte em que as famílias japoraenses podem se apoiar para ter acesso a uma saúde pública de qualidade e presente”, destacou o prefeito Malaquias.

    Com ações como esta, o município de Japorã se consolida como um exemplo de que, com organização e empatia, a vacina pode — e deve — ser um direito acessível a todos, independentemente de suas limitações físicas.

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