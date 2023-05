Obras do governo de MS na Avenida dos Cafezais estão 77% concluídas

Governador Eduardo Riedel (PSDB) vistoriou três obras nas Moreninhas na manhã desta sexta-feira (26), em Campo Grande. Uma delas, na Avenida dos Cafezais, está 77% concluída e custou R$ 9.549.863,78.

A via será duplicada, entre a Avenida Gury Marques e a rotatória da Avenida Delegado Alfredo Hardman. O prazo contratual é primeiro de dezembro, mas existe a expectativa de que seja entregue antes por conta do ritmo das obras.

Haverá pavimentação asfáltica com duplicação em 13.379,39 m², drenagem de águas pluviais (1,8 mil metros), passeio com acessibilidade (5,1 mil m²), reciclagem do pavimento (11,5 mil m²), recapeamento (49,4 mil m²) e sinalização viária (1 mil m²).

Já foram feitas a rede principal de drenagem, implantação de ciclovia em trecho de mil metros, duplicação, reciclagem do trecho existente e reconstrução com alargamento da avenida entre as ruas Patrocínio e Engenheiro Paulo Frontim.

A prefeita Adriane Lopes (Patriota) ressalta que cerca de 80 mil pessoas circulam pela Avenida dos Cafezais, o que exige infraestrutura adequada. “Vai ser um novo acesso, levando desenvolvimento para região que é uma região que precisa muito da presença da prefeitura e do Governo do Estado”.

A senadora Tereza Cristina (PP) também esteve na vistoria feita pelo poder público e elogiou a execução das obras. “A Moreninha se ressentia e as obras vão melhorar muito o escoamento aqui. Hoje, só tem uma via, a Gury Marques, e você vai ter outras opções”.