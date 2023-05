SAÚDE DE ITAQUIRAÍ MANTÉM ‘PROJETO OVITRAMPAS’ NO COMBATE À DENGUE

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria de Saúde, continua o combate ao mosquito Aedes Aegipty, transmissor da dengue, chikungunya e à zika, por todo o município. De acordo com o levantamento do Controle de Vetores, já foram notificadas 1180 (mil cento e oitenta pessoas) dessas, 350 (trezentas e cinquenta) positivaram para dengue e 11 (onze) para chikungunya.

Para reforçar as medidas de combate, equipes do Controle de Vetores continuam com a instalação de armadilhas, as ovitrampas, que são recipientes de plásticos com água instalados em áreas estratégicas, afim de coletar ovos do mosquito, eliminado parte da reprodução do inseto. O trabalho desenvolvido pelo CV (Controle de Vetores), já coletou 44. 458 (quarenta e quatro quatrocentos e cinquenta) mil ovos, que se tornariam potenciais vetores transmissores das arboviroses.

O município é composto por sete micro áreas que resultam em 5.984 (cinco mil novecentos e oitenta e quatro) imóveis que são criteriosamente fiscalizados pelos agentes.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a mobilização da sociedade é extremamente fundamental para eliminação dos criadouros do mosquito. “Não existe a menor possibilidade de alguma cidade eliminar o mosquito se não com a colaboração de cada um de nós. O veneno está em falta no país, temos a informação que deve chegar essa semana mas, enquanto isso, precisamos nos unir e combater esse mau que pode levar a morte”, disse o secretário Luiz.