DUPLICAÇÃO DA AVENIDA OTAVIANO CORRÊA, EM MUNDO NOVO

O prefeito de Mundo Novo assinou ordem de serviço para o início da duplicação da Avenida Otaviano Côrrea. O ato ocorreu na última terça-feira (23) e a empresa guairense Jamar, que ganhou a licitação, informou que está programada para vir ao município a partir do dia seis de junho.

A primeira parte da duplicação será da esquina da Avenida Salvador até a esquina da Rua Anízio José Ribeiro (rua que sobe para o Ginásio do Universitário). Serão 600 metros de asfalto feito.

Em um valor de R$ 569 mil a obra é uma parceria com o governo federal, através de emenda do deputado federal Vânder Loubet (R$ 450 mil). Além da contrapartida do município (R$ 119 mil) o governo municipal é responsável pela drenagem.

Estiveram no ato, os secretários de Infraestrutura (Waldemar marinho) e de Administração (Leandro Soares), a diretora de Infraestrutura (Margarete Pusipe), o coordenador de Convênios, Saulo Wagner, e o vice-presidente da Câmara Municipal e líder do prefeito no Legislativo, Kaudi Filho.

Convênio para a segunda parte da obra já foi feito

A duplicação da Avenidas Otaviano Côrrea conta com mais um convênio em andamento. Trata-se do restante da duplicação desta avenida que divide os bairros Vila Nova e Universitário.

Este convênio com o governo federal veio através de emenda do senador Nelsinho Trad, no valor de R$ 961 mil. O projeto está sendo concluído pela engenharia do município e após a sua conclusão, o município reserva a sua contrapartida financeira.

Da esquina da Rua Anízio (até onde estará duplicada) até a Brt-163, são mais 1.100 metros. Após aprovação do projeto pelo Ministério das Cidades, o processo é enviado para o departamento Municipal de Licitação. Após o processo licitatório, se aguarda a vinda do recurso e, na sequência, a ordem de serviço.

