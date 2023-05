Servidores da Secretaria de Assistência Social recebem capacitação de médico psiquiatra

A Prefeitura de Itaquiraí por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou mais uma capacitação com os servidores da equipe de Alta Complexidade. Todos os meses os colaboradores recebem orientações de profissionais ligados a diversas áreas. Esse mês o vice-prefeito, Dr. Bruno Bogoni, que é médico psiquiatra falou a respeito dos problemas mais comuns em crianças e adolescentes e como são realizados os diagnósticos e os tratamentos caso a caso.

“O objetivo é capacitar e dar suporte a equipe, pois no abrigo recebemos pessoas com comportamentos diferentes e os servidores (as), necessitam de preparo constante para poder acolher da melhor maneira possível as crianças e adolescentes que chegam no abrigo com crises de ansiedade, depressão, transtorno opositor desafiador e outras doenças”, destacou a Secretária Flávia Rufino.

Para o vice-prefeito, Dr. Bruno: “É prazeroso poder contribuir com essa equipe, e mais prazeroso ainda é saber que o nosso conhecimento irá ajudar essas crianças e adolescentes que dependem do auxílio do poder público”, destacou o médio psiquiatra Dr. Bruno Bogoni.