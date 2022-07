Prefeitura vem colocando luminárias de Led na cidade

O jovem prefeito dos itaquiraienses, o advogado Thalles Tomazelli, juntamente com seu vice, o médico Dr. Bruno Bogoni, vem administrando com muita seriedade e sucesso o município de Itaquiraí. Neste sábado pela manhã, ele procurou acompanhar de perto a instalação de modernas luminárias de Led, o que vinha acontecendo no bairro Nova Conquista. No início da semana quem recebeu essa melhoria significativa foi o bairro Nova Era onde as lâmpadas a vapor foram substituídas pelas de Led.

Aos itaquiraienses, o prefeito Thalles Tomazelli explicou que a melhoria na iluminação pública está sendo realizado com total apoio do governador Reinaldo Azambuja, com quem mantém um estreito e harmônico relacionamento.

Em visita ao bairro, o prefeito disse que aproveitou a ocasião para ouvir reivindicações e sugestões junto aos moradores. “Esse é o nosso modelo de administrar: ouvindo os moradores”, disse o prefeito. Essas substituições além de oferecer melhorias na visibilidade e um toque de modernização na iluminação pública, irá gerar economia significativa aos cofres do município, já que as lâmpadas de Led tem durabilidade de 10 vezes maior se for comparada ao tempo de uso das lâmpadas a vapor”, explicou o prefeito que se fazia acompanhar dos vereadores Jefferson Lopes e Valdinei Gubert.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.