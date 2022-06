Prefeitura de Naviraí trabalha na manutenção e recuperação das estradas vicinais

Máquinas e servidores da Prefeitura de Naviraí estão atuando em várias frentes de trabalho realizando a manutenção e recuperação de estradas vicinais, a fim de garantir a trafegabilidade dos veículos e o escoamento das safras agrícolas do município.

Por determinação da Chefe do Poder Executivo, nesta quarta-feira (29/06), equipes da Gerência de Obras, Gerência de Serviços Públicos e Núcleo de Serviços Rodoviários estão trabalhando na manutenção de trechos das estradas vicinais NV-03 (região da Fazenda São Judas), NV-06 (região da Fazenda Brilhante) e da NV-12 (região da Alto da Mata).

Os serviços estão sendo executados por equipes da Prefeitura de Naviraí através de parceria com produtores da região, que tem retirado as cercas e cedido equipamentos para ajudar e auxiliar na recuperação das estradas rurais do município. Levantamento de greide das estradas, cascalhamento, encabeçamento das estradas nas curvas de nível e limpeza de caixas de contenção, são alguns dos serviços executados.

Manter as estradas rurais do município conservadas é uma das prioridades da atual gestão da Prefeitura de Naviraí. O trabalho não para e segue cronograma estabelecido com o objetivo de garantir o escoamento da produção agrícola e propiciar mais qualidade de vida aos moradores da zona rural.

Fonte: Junior Lopes/ Assessoria de Imprensa