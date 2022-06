Curso para Operador de Motoniveladora foi realizado pela Prefeitura de Itaquiraí

A Prefeitura de Itaquiraí através da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulher, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parcerias com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), e Sindicato Rural Patronal de Naviraí realizou mais um curso, desta vez foi disponibilizado a capacitação para Operador de Motoniveladora.

As aulas teóricas deste curso profissionalizante aconteceram na sala de reuniões da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com a participação de 12 pessoas entre homens e mulheres.

O curso foi ministrado pelo instrutor do Senar, Elias Prado, de Campo Grande e teve uma carga horária 24 horas entre aulas práticas e teóricas. O Secretário Felipe kopper destacou a importância da qualificação como uma alternativa de renda, haja vista que estes profissionais estão cada vez mais difíceis de encontrar-se no mercado de trabalho.

“É um compromisso da administração municipal, promover a qualificação profissional e dar oportunidade para a nossa gente. Este curso comprova, mais uma vez, que estamos trazendo oportunidades para a população. É uma determinação do prefeito Thalles e do vice, Dr. Bruno apoiar, incentivar e capacitar as pessoas”, afirmou Felipe.