Farmácia Municipal com 92% de estoque à disposição de Mundo Novo

A Semcos (Secretaria Municipal de Comunicação Social) percorreu nesta semana alguns setores da Saúde para trazer à população a situação atual da área.

Na Farmácia Municipal, o coordenador Thiago Prando, apontou que 92% da Relação Municipal de Medicamentos estão à disposição da população. Indicou que além da relação da Rename (Relação Nacional de Medicamentos), outros 40 itens são próprios do município.

Thiago também apontou que a relação aumentou neste ano, com novas indicações, como remédios para dor de ouvido e colírio. Afirmou ainda que “na maioria absoluta das receitas indicadas pelos médicos que atendem nos ‘Postos de Saúde’, a nossa Farmácia conta com todos os remédios”.

O coordenador também explicou que os remédios mais populares – Dipirona, Paracetamol – Ibuprofeno – estão em falta no país, até mesmo nas farmácias comerciais. Para resolver este problema o município está adquirindo o produto em preço “duas, até três vezes o valor do licitado, comprando em empresas que tem um pequeno estoque, somente para não faltar aqui. Em pouco tempo o produto chegará”.

Secretário cita melhorias: “Exames que demoravam seis meses estão saindo em cinco dias”

O secretário municipal de Saúde, Fábio Doná, apontou várias melhorias no setor. Citou que o Laboratório Municipal não conta com fila de espera e que nos exames de imagem o município tem parceria com o Hospital Bezerra de Menezes nos casos de emergência. Nos demais casos, a parceria é como o governo estadual no Examina MS. O secretário citou:

“A velocidade em que o os exames estão saindo está muito boa. Antigamente demorava até seis meses. Hoje, têm vários casos saindo em cinco dias. Outra situação positiva é que os exames de imagens e outros complexos estão migrando para Naviraí, muito mais perto que Dourados. Duas vans estão saindo todos os dias para levar pacientes a fazer exames”, esmiuçou Fábio.

Outros dois pontos citados foram o reforço da frota da Saúde – com 12 veículos em 14 meses (foram 11, mais um está pra chegar) – e a reforma dos postos de saúde. Também lembrou o projeto, em parceria com o Governo do Estado de MS, para a construção de um Plantão 24 Horas Municipal.

Fonte: Jandaia Caetano – Semcos Prefeitura de Mundo Novo.