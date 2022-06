Valéria Cristina Barbosa, de 37 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (27), depois da moto em que ela ocupava bater em um carro parado na contramão da MS-141, em Naviraí. Conforme a ocorrência policial, o condutor do Fiat Uno – placas de Itaquiraí – contou que o pneu do carro furou e ele parou na contramão da direção na MS-141, prolongamento da Avenida Amélia Fukuda para fazer a troca, quando ocorreu a colisão. Valéria estava como garupa de uma Honda CG Titan – placas de Naviraí – conduzida por um homem de 53 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da moto e um rapaz que ajudava na troca do pneu também ficaram feridos no acidente e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos leves. O dono do Fiat não precisou ser socorrido.