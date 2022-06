Itaquiraí iniciou a reforma da ponte que liga Indaiá a Sul Bonito

O jovem prefeito de Itaquiraí, advogado Thalles Tomazelli, a pouco mais de 500 dias à frente do Poder Executivo Municipal, sempre com total apoiamento do seu vice, o médico Dr. Bruno Bogoni, vem desenvolvendo um trabalho como gestor levando a sério a promessa durante a campanha eleitoral de que iria atender a todos os munícipes. Neste sábado (25), por exemplo, por sua determinação foi iniciada as obras de reforma de uma ponte.

Segundo o prefeito a ponte que está sendo totalmente reformado para beneficiar aos produtores rurais para escoar a sua produção, é a que liga o P.A. Indaiá ao P.A. Sul Bonito, numa região que é conhecida pelos itaquiraienses com Juranda.

Desde a sua posse, o prefeito Thalles Tomazelli tem procurado marcar presença administrativa em todos os setores da administração municipal, demonstrado que por ser jovem nada impede que ele desenvolva um plano de ação governamental como gestor com grande sucesso.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí.