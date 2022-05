CORAL DA TERCEIRA IDADE RECEPCIONA DR. LÍDIO CANTANDO O HINO DE IGUATEMI

Comandados pelo Maestro, o Professor Márcio José de Oliveira, o Coral da Terceira Idade realizou uma bela surpresa para o Dr. Lídio Ledesma na manhã desta quinta-feira (5). O prefeito, ao chegar em seu gabinete, foi recebido carinhosamente pelo grupo da terceira idade que cantou o Hino de Iguatemi em homenagem aos 57 anos do município e, agradeceu o chefe do executivo o grande apoio que ele e a secretária da assistência social e primeira-dama, Cecília Welter Ledesma. tem dado aos idosos do Conviver “Lírios do Vale”.

Dr. Lídio agradeceu a linda surpresa e parabenizou o coral pela apresentação. “Parabéns mais uma vez ao coral, por esta belíssima apresentação. Confesso que não esperava. Agradeço ao professor Márcio e a todos os integrantes do coral. Nossa administração sempre dará total apoio e atenção aos nossos idosos para que tenham ótima qualidade de vida”, disse o prefeito.

Fonte: Kidão/Imprensa Local