Gerência de Saúde de Naviraí realiza mutirão de cirurgias de cataratas e adquire focos cirúrgicos

Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida para a população e zerar a demanda de pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, a Prefeitura de Naviraí – através da Gerência Municipal de Saúde – realizou no último sábado (30/04), um mutirão de cirurgias de cataratas, doença ocular que mais causa cegueira no mundo.

Até chegar o momento do procedimento cirúrgico, é realizada uma triagem em que os pacientes são atendidos por especialista no Centro de Especialidades Médicas e, após passarem por consulta, são encaminhados pela Central de Regulação Municipal, ao Hospital Municipal para realização dos procedimentos que ocorrem com data pré-agendada.

Realizados em forma de mutirão por médico especialista, até a presente data já foram realizados 213 procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, sendo 152 cirurgias de cataratas, 26 pterígio (carne nos olhos), 01 calázio, 02 cistos, 01 tumor e 31 aplicações. Os procedimentos cirúrgicos de cataratas estão sendo realizados no Hospital Municipal de Naviraí desde o mês de novembro de 2021, quando ocorreu o retorno das cirurgias eletivas.

Foco Cirúrgico

A Gerência Municipal de Saúde de Naviraí, por determinação da Chefe do Executivo, adquiriu dois focos cirúrgicos para o Hospital Municipal, dispositivos que tem como objetivo auxiliar a equipe médica durante os procedimentos cirúrgicos, iluminando todo o campo de concentração das cirurgias com o máximo de claridade possível, sendo aspecto essencial para o bom desenvolvimento dos procedimentos cirúrgicos executados pelos profissionais.

Fonte: Junior Lopes/ Assessoria de Imprensa