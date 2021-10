Torneio de Pesca de Naviraí deu a largada com 47 embarcações

Na manhã deste domingo, dia 17 de outubro de 2021, aconteceu em Naviraí nas proximidades da ponte sobre o rio Amambai, perto da usina de álcool e açúcar, a largada de 47 embarcações com duas pessoas cada uma, inscritas e participando do III Torneio de Pesca do Rio Amambai, sob a organização da Prefeitura, através da Gerência de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Gedec), contando com apoio do Rotary Club, Marinha do Pantanal, Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, Associação dos Pescadores Amadores de Naviraí, Governo do Estado através da Fundação de Cultura e outros colaboradores.

Coube a prefeita Rhaiza Matos fazer o sorteio para ver quem pescava rio abaixo ou rio acima durante o Torneio. (Foto: Jota Oliveira)

O torneio foi idealizado pelo vereador Fabiano Taquara que pediu a realização de tal evento esportivo para atender os pescadores amadores e até mesmo os profissionais. Essa festa popular sempre reúne à margem do rio Amambai centenas de pessoas. A largada e a chegada que está marcada entre meio dia e uma hora da tarde, acontece no Pesqueiro Santa Maria, do empresário Luciano.

Uma equipe da Marinha do Pantanal, sediada em Corumbá, está acompanhando este evento para fiscalizar e colaborar com sua realização. (Foto: Jota Oliveira)

Além da comissão organizadora, a prefeita Rhaiza Matos e vários gerentes municipais fizeram questão de participar da chegada dos barcos para serem colocados na água do rio Amambai e da largada dos mesmos. Antes do início da competição, a Marinha do Pantanal, a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros, fizeram o uso da palavra falando a respeito do que será permitido aos pescadores e o que é proibido. Depois, a prefeita desejou sucesso a todos e após um minuto de silêncio pela morte de um pescador recentemente, a prefeita Rhaiza Matos pediu a todos que juntos com ela rezassem um Pai Nosso pedindo a Deus proteção e segurança para todas as embarcações.

A PMA de Naviraí está com duas embarcações no rio Amambai; uma perto da ponte da Balsinha e outra perto da Ilha. (Foto: Jota Oliveira)

O TORNEIO

Na tarde deste sábado, a partir das 14 horas, a comissão organizadora do III Torneio de Pesca, começou a entregar os kits para os pescadores inscritos nesta competição. As 15 horas teve um Chow com a dupla Pastel & Ramon. As 10 horas deste domingo tem show com a dupla Batô & Ferré; as 12 horas começa o acolhimento dos pescadores, pesagem dos peixes e entrega da premiação aos melhores deste evento esportivo de pesca; As 13 horas show com a dupla Max & Miguel. Vale a pena ressaltar que a estrutura de palco é uma parceria com o Governo do Estado, através do governador Reinaldo Azambuja, via Fundação de Cultura de MS.

Fonte: Jota Oliveira – Naviraí Notícias