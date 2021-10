MS chega a 80% da população adulta imunizada contra Covid

Mato Grosso do Sul chegou a 80% de sua população acima dos 18 anos totalmente imunizadas, segundo Vacinômetro. No total, até o momento, foram aplicadas pouco mais de 3,4 milhões de doses para este público.

Nesta faixa etária também, 95% receberam pelo menos a primeira dose da vacina, de uma população estimada de 2 milhões de pessoas.

Já no caso da população acima dos 12 anos, 74% estão totalmente imunizados, sendo que 93% receberam pelo menos a primeira dose. Mato Grosso do Sul já aplicou no total 3,9 milhões de doses e enviou aos municípios 4,2 milhões.

Esses números estão acima da média nacional, que é de 47,7% da população brasileira com ciclo vacinal completo; 72,6% com ao menos uma dose; e 1,6% com a dose de reforço.

Fonte: Midiamax