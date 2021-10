UEMS abrirá vestibular para 2022 com 1191 vagas

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) acaba divulgou o edital do Vestibular 2022 e abrirá o período de inscrições na próxima segunda-feira (18). Serão ofertadas 1.191 vagas em 58 cursos, em 14 cidades onde a Universidade está presente.

Clique aqui e confira o edital.

As inscrições serão realizadas somente pela internet, entre às 9h do dia 18 de outubro de 2021 e às 23h59 do dia 20 de dezembro de 2021 (horário oficial de MS), no endereço eletrônico: https://concurso.fapec.org, onde estarão disponibilizados o formulário de inscrição, o boleto bancário e todos os Editais do PSV-UEMS 2022.

O candidato deverá recolher a taxa de inscrição no valor de R$ 90. O período de solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição ocorrerá, exclusivamente pela internet, entre as 9h do dia 18 de outubro de 2021 e as 23h59 do dia 29 de outubro de 2021.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação serão realizadas em 08 de janeiro de 2022, das 14h às 19h, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Na hora da inscrição, o candidato deverá optar pelo município de realização da prova.

Novos Cursos

No Vestibular UEMS 2022 estão previstas vagas para quatro novos cursos, que foram criados após amplo debate da Universidade com a população de diferentes municípios. As Unidades Universitárias com novos cursos são: Jardim (Tecnologia em Logística), Nova Andradina (Sistemas de Informação), Maracaju (Agronomia) e Mundo Novo (Agronomia).

Sistemas de Ingresso

A ocupação das vagas oferecidas para cada curso dar-se-á por meio de dois sistemas de ingresso:

I – por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e

II – por Reserva de Vagas em seus cursos, sendo:

a) 20% para candidatos ao regime de cotas para Negros (pretos e pardos) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s); b) 10% para candidatos ao regime de cotas para Indígenas que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escola(s) pública(s); c) 10% para candidatos ao regime de cotas para Residentes em Mato Grosso do Sul.

A convocação e os locais de realização das Provas serão divulgados por meio de Edital específico publicado nos portais da UEMS http://www.uems.br/ingresso e da FAPEC – https://concurso.fapec.org

Fonte: Midiamax