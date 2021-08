Mundo Novo desce de bandeira no Prosseguir, mas sobe para dez ativos no Boletim Coronavírus

Mundo Novo foi reclassificado no programa Prosseguir, mas vê o número de ativos para a covid-19 subir de um para dez em oito dias. Mais dois positivos, por teste rápido, foi verificado. O paciente internado no Paraná continua como suspeito para a doença.

O Programa Prosseguir anunciou que não há mais obrigatoriedade do toque de recolher no Mato Grosso do Sul e anunciou uma nova classificação válida até o dia 08 de setembro.

Mundo Novo caiu da bandeira vermelha (grau alto) para a laranja (grau médio). Da região Cone Sul, Eldorado, Itaquiraí, Iguatemi e Juti também estão na bandeira laranja. Naviraí está na vermelha e Japorã na amarela (grau tolerável).

As bandeiras são indicativas de capacidade de pessoas no interior dos estabelecimentos para o funcionamento das atividades econômicas: bandeira cinza (capacidade de 30%) e vermelha (50%).

Boletim Coronavírus 25/08/21 – Atualizado ás 17h00 do dia anterior

Ativos – 10

Recuperados – 2.268

Óbitos – 39

Geral – 2.317

Suspeito – 01

Descartados – 2.043

Obs. Um paciente suspeito internado em hospital.

24 horas (24/08) / Positivos: 2

24 horas (24/08) / Altas: 00

24 horas (24/08) / Óbito: 00

Monitoramento – 29;

Residências – 08;

Crianças – 07;

Idosos – 02;

Monitoramento Concluído – 9.698

Obs. Pessoas monitoradas não estão, necessariamente, positivas para a doença.

Vacinas Recebidas – 23.580:

CoronaVac – 5.552 (2.831 primeira dose + 2.721 segunda dose);

AstraZeneca – 7.136 (4.170 primeira dose + 2.957 segunda dose + 209 a ser aplicada);

Pfizer – 2.100 (1.845 primeira dose + 462 segunda dose + 156 a serem aplicadas);

Janssen – 8.230 (6.680 aplicadas + 1.550 devolvidas);

Recusa da Vacina – 22;

População Vacinada – 15.526 (84,04% da população);

População imunizada – 2ª dose + dose única = 12.820 (69,39%);

Lar São Francisco de Assis – 31 (9 Funcionários e 22 idosos);

Profissionais de Saúde – 492;

Idosos a partir de 80 anos – 209 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 80 anos – 119 (autônomos);

Idosos a partir de 70 anos – 188 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 70 anos – 599 (autônomos);

Idosos a partir de 60 anos – 30 (acamados e domiciliados);

Idosos a partir de 60 anos – 1.698 (autônomos);

18 a 59 anos – 7.862 (1ª dose ou dose única);

12 a 17 anos (1ª dose) – 667;

Forças de Segurança – 104;

Comorbidades – 1.343;

Profissionais de Educação – 508;

Gestantes, puérperas e lactantes – 216;

Deficientes – 111;

Motoristas – 622;

Pessoas privadas de liberdade – 17;

Limpeza Pública – 44;

Indústria – 664;

População Vacinada 2ª dose – 6.140;

Dose Única – 6.680

Resumo da Vacinação:

Doses recebidas –23.580

Devolvidas – 1.550 (Janssen – Projeto de pesquisa)

Doses Aplicadas – 21.666

Trabalhadores da Saúde – 501 (1ª dose)

Idosos – 2.865 (1ª dose)

18 a 59 anos – 7.862 (1ª dose ou dose única)

Forças de Segurança – 104 (1ª dose)

Comorbidades – 1.343 (1ª dose)

Profissionais em Educação – 508 (1ª dose)

Gestantes, puérperas e lactantes – 211 (1ª dose)

Deficientes – 111 (1ª dose)

Motoristas– 622 (1ª dose)

Pessoas privadas de liberdade – 17 (1ª dose)

Limpeza Pública – 44 (1ª dose)

Indústria – 664 (1ª dose)

12 a 17 anos – 667 (1ª dose)

Trabalhadores de Saúde – 357 (2ª dose)

Forças de Segurança – 12 (2ª dose)

Idosos – 2.749 (2ª dose)

Comorbidades – 970 (2ª dose)

Acima de 18 anos – 699 (2ª dose)

Profissionais de Educação – 504 (2ª dose)

Indústrias – 635 (2ª dose)

Motorista – 150 (2ª dose)

Gestantes, lactantes e puérperas – 12 (2ª dose)

Deficientes – 07 (2ª dose)

População Vacinada – 8.846 (1ª dose) + 6.140 (2ª dose) + 6.680 (dose única)

Recusa da Vacina – 22

Fonte: Jandaia Caetano/Semcos –